Пока вы спали: Взрывы на Украине и новые заявления Медведева

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Фото: ТАСС ТАСС

На Украине произошли новые взрывы

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В Киевской области, а также в Хмельницком сегодня ночью были слышны взрывы. Об этом со ссылкой на очевидцев и местные власти сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным Киевской областной администрации, в регионе работала система ПВО. В свою очередь глава Хмельницкой области Сергей Гамалий заявил о том, что после объявления воздушной тревоги в областном центре произошли три взрыва. По его информации, есть пострадавшие.

Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и российских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции в отношении компаний предпринимателя Евгения Пригожина, а также ряда российских спортсменов, в том числе и олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, члена исполкома Олимпийского комитета России Елены Исинбаевой. Об этом пишет РИА Новости.

Под санкции попали связанные с Пригожиным «Конкорд М», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Комбинат питания», «ЧВК Вагнер центр», Федеральное агентство новостей (ФАН). Также в санкционные списки включены президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и олимпийский чемпион, пловец Александр Попов.

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году

«Яндекс» стал лидером рейтинга из тридцати самых дорогих компаний Рунета в 2023 году по версии журнала Forbes, опередив Wildberries и Ozon.

По данным издания, стоимость компании «Яндекс» составила $10,2 млрд, а у Wildberries и Ozon этот показатель $9,8 и $5,2 млрд соответственно. При этом в первую десятку также вошли 1С (включая «1С-Битрикс»), «Лаборатория Касперского», Avito и VK.

Стало известно о двух концепциях нового российского авианосца

Сегодня существуют две концепции нового авианосца от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ВМФ России. При этом они едины в одном — корабль должен быть атомным, заявил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

По его словам, эти концепции необходимо объединить и утвердить одну общую, а затем «разбираться, где строить, когда и за какие деньги». «У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным. По водоизмещению корабля пока идут споры», - отметил Рахманов.

Медведев исключил возможность существование мира без России

Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен «не на украинском фронте», а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Об этом на страницах газеты «Известия» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, враги России продолжают «накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры», не понимая, что это приведет к заведомому проигрышу для всех, «когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы».