Вучич назвал тяжелыми переговоры по Косово в Брюсселе

Президент Сербии Александар Вучич назвал тяжелыми состоявшиеся в понедельник в Брюсселе переговоры, посвященные принятию франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что как он и ожидал, встреча оказалась тяжелой и подчеркнул, что сербская сторона не сдастся.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что президент страны Александр Вучич защитит национальные интересы на переговорах в Брюсселе. По его словам, Вучич «не предаст Сербию», а «спасет страну, граждан, сербов в Косово, наш народ».

До этого сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти проведут встречу в Брюсселе 27 февраля 2023 года.

Бывший глава МИД Союзной Республики Югославия (СРЮ) Живадин Йованович заявил, что план Франции и Германии по переговорам Сербии и Косово ультимативно требует от Белграда признать независимость непризнанной республики.