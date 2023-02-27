СМИ: воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Согласно информации официального ресурса по оповещению населения, предупреждение действует в Полтавской, Харьковской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.
В ночь на понедельник, 27 февраля, воздушная тревога объявлялась в шести областях Украины — Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской. Незадолго до этого предупреждение действовало в Киеве и столичном регионе, а также в Черниговской области.