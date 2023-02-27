В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
12 минут назад

Салливан уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

ТК «Звезда»

Американские власти оставили без ответа вопрос принадлежности Крыма. Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что сейчас США должны сосредоточиться на помощи Украине.

Салливан уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты должны действовать решительно и быстро для помощи киевским властям.

«Вопрос Крыма и вопрос того, что будет происходить в будущем - это то, к чему мы придем», - приводит его слова RT.

Немногим ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовится напасть на Крым. Он добавил, что предпринимаются военные шаги, к которым они готовятся: «Мы готовы морально, мы готовимся технически, оружием, силами».

После этого депутат Туров заявил, что слова Зеленского о «захвате» Крыма говорят о целесообразности российской спецоперации. Заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров дополнил, что Зеленский транслирует задачи, которые перед ним ставят «его хозяева из Вашингтона».

В мире,СВО,Джейк Салливан,Артем Туров,Владимир Зеленский,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий