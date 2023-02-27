Салливан уклонился от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Американские власти оставили без ответа вопрос принадлежности Крыма. Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что сейчас США должны сосредоточиться на помощи Украине.

Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты должны действовать решительно и быстро для помощи киевским властям.

«Вопрос Крыма и вопрос того, что будет происходить в будущем - это то, к чему мы придем», - приводит его слова RT.

Немногим ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готовится напасть на Крым. Он добавил, что предпринимаются военные шаги, к которым они готовятся: «Мы готовы морально, мы готовимся технически, оружием, силами».