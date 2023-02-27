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27 минут назад

В США увидели в падении Байдена важный знак

Lenta.ruиещё 1

Инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше является символом внутренней и внешней политики страны в течение двух последних лет. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд, запись эфира опубликована на YouTube.

В США увидели в падении Байдена важный знак
Фото: ТАССТАСС

Килмэйд назвал главной темой недели падение Байдена при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Он увидел в этом событии важный знак и назвал спотыкающегося президента олицетворением политики США.

«Мы спотыкаемся на всей мировой арене, да так, что мне — да и вам, наверное, тоже — за всю жизнь подобного видеть еще не приходилось», — отметил журналист.

В мире,Джозеф Байден,
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