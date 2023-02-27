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19 минут назад

В Хмельницком произошло три взрыва

Газета.Ru

Три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Это произошло после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegran-канале глава областной администрации Сергей Гамалий.

В Хмельницком произошло три взрыва
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

Режим тревоги продолжает действовать в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, на левом берегу Днепра в районе Позняков. Сообщалось о работе ПВО в центральной части страны. 10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.

В мире,Сергей Гамалий,
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