В Хмельницком произошло три взрыва

Три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Это произошло после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegran-канале глава областной администрации Сергей Гамалий.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Режим тревоги продолжает действовать в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.