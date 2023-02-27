В Хмельницком произошло три взрыва

Три взрыва были слышны в городе Хмельницком. Это произошло после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegran-канале глава областной администрации Сергей Гамалий.
Режим тревоги продолжает действовать в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, на левом берегу Днепра в районе Позняков. Сообщалось о работе ПВО в центральной части страны. 10 октября ВС РФ начали наносить удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту.