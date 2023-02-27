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38 минут назад

Зеленский ввел новые санкции против россиян

Елена Прошина

Глава Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против некоторых спортсменов из России, сообщает РИА Новости.

Зеленский ввел новые санкции против россиян
Фото: ТАССТАСС

Среди них оказалась двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член исполкома Олимпийского комитета РФ (ОКР) Елена Исинбаева, руководитель Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов, почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

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Также санкции введены в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. Речь идет о «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинате питания», Федеральном агентстве новостей, «ЧВК Вагнер центр».

Введенные Киевом санкции будут действовать десять лет.

Ранее украинский лидер после принятия десятого пакета санкций Европейского союза в отношении Москвы заявил, что необходимо усилить давление на Россию. По его словам, Киев ожидает от Брюсселя соответствующих шагов против госкорпорации «Росатом» и российской атомной промышленности, а также увеличения давления на кредитные учреждения и военнослужащих РФ.

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