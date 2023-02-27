Зеленский ввел новые санкции против россиян

Глава Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против некоторых спортсменов из России, сообщает РИА Новости.

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Среди них оказалась двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член исполкома Олимпийского комитета РФ (ОКР) Елена Исинбаева, руководитель Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов, почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

Также санкции введены в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, а также против связанных с ним структур. Речь идет о «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд М», «Комбинате питания», Федеральном агентстве новостей, «ЧВК Вагнер центр».

Введенные Киевом санкции будут действовать десять лет.