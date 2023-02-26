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34 минуты назад

Шольц ответил на слова Зеленского о нехватке военной помощи

Lenta.ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Об этом сообщает Focus.

Шольц ответил на слова Зеленского о нехватке военной помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц ответил на слова Зеленского о нехватке военной помощи от Германии и призвал его перестать жаловаться по этому вопросу. Он назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

«Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — подчеркнул Шольц.

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Ранее Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе».

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