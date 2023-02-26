Во Франции заявили о провале антироссийских санкций

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что санкционная политика Евросоюза против России не увенчалась успехом, поскольку Брюссель принял уже десятый пакет ограничений менее чем за год. Его слова приводит РИА Новости.

Во время «Национального марша за мир» Филиппо заявил о провале антироссийских санкций и подчеркнул, что они наносят серьезный удар по экономике Европы. Он усомнился, движется ли Евросоюз в нужном направлении, поскольку введение ограничений приводит не к миру на Украине, а к бедности в регионе.

«Санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти. Я выступаю за отмену всех санкций», — подчеркнул политик из Франции.

По мнению депутата, вместо введения санкций европейским политикам следует искать способы мирного урегулирования конфликта, длящегося с 2014 года. По его мнению, сейчас мир приближается к третьей мировой войне. НАТО играет негативную роль в этом кризисе, добавил Филиппо.