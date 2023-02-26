Израиль может ввести смертную казнь для террористов. Комиссия правительства по законодательству одобрила соответствующий законопроект. В документе не уточняется, какой метод будет использоваться для приведения в исполнение приговоров.

Согласно законопроекту, лицу, которое «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских мотивов или ненависти к определенным гражданам… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине», грозит смертный приговор, передает «Коммерсантъ».

Согласно пояснительной части документа, «цель этого закона — пресечь террор в его источнике и создать сильное сдерживание».

Закон будет внесен на предварительное одобрение в кнессет в среду. Израильское отделение Amnesty International этот законопроект осудило, заявив, что смертный приговор является «жестоким, бесчеловечным и унизительным».