Зеленский назвал ключевое условие восстановления мира

Глава Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 26 февраля, рассказал в своем Telegram-канале, что мир в стране восстановится после возвращения Крыма в состав республики. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Вернув Крым, мы [власти Украины] восстановим мир», - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, территории полуострова являются украинскими, также как и история, и люди региона.

Зеленский отметил, что Киев планирует вернуть флаг Украины в каждый уголок республики.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Свыше 96,77% избирателей макрорегиона высказались за вхождение в состав России.