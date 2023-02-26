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3 минуты назад

Зеленский назвал ключевое условие восстановления мира

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 26 февраля, рассказал в своем Telegram-канале, что мир в стране восстановится после возвращения Крыма в состав республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский назвал ключевое условие восстановления мира
Фото: 

«Вернув Крым, мы [власти Украины] восстановим мир», - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, территории полуострова являются украинскими, также как и история, и люди региона.

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Зеленский отметил, что Киев планирует вернуть флаг Украины в каждый уголок республики.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум. Свыше 96,77% избирателей макрорегиона высказались за вхождение в состав России.

Ранее сообщалось, что Папа Римский обратился к жителям России и Украины с призывом простить друг друга, сесть за стол переговоров.

В мире,Владимир Зеленский,
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