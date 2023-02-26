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57 минут назад

Посол России отреагировал на заявление премьера Канады о принадлежности Крыма

Lenta.ruиещё 6

Посол России в Канаде Олег Степанов отреагировал на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо о принадлежности Крыма Украине. По его мнению, политик сам не верит в это утверждение, передает РИА Новости.

Посол России отреагировал на заявление Трюдо о принадлежности Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат прокомментировал опубликованное на официальной странице канадского премьера заявление, в котором в частности говорилось, что «Крым всегда был и остается Украиной».

Трюдо пообещал перехватывать самолеты РФ у своих границ

«Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», — подчеркнул Степанов.

Он добавил, что на подобное заявление премьер-министра Канады никто не обратит внимание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент США Джо Байден в свою очередь допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период.

«Не все сразу», — сказал он.

В мире,Владимир Зеленский,Олег Степанов,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
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