События 2014 года в Киеве на Майдане являются государственным переворотом. Об этом заявил основатель компаний Tesla и Space X, а также владелец Twitter Илон Маск .

Антитеррористическая операция на Донбассе началась 15 апреля 2014 года. Власти Киева ввели в самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР украинскую армию. Города Донецкой и Луганской республик стали обстреливать тяжелой артиллерией. Несмотря на большие потери с обеих сторон, а также гибель тысяч мирных жителей, силовая операция продолжается до сих пор. С февраля 2022 года вооруженные силы Украины вновь перешли к активной фазе наступления в Донбасс.