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49 минут назад

Эксперт назвал причины поездки Лукашенко в Китай

Илья Родин

Глава Белоруссии Александр Лукашенко может предоставить руководству КНР правдивые данные о ситуации на Украине, рассказал руководитель РКАЦ Сергей Санакоев. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Названа причина поездки Лукашенко в Китай
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пояснил, что президент Белоруссии во время визита может провести консультации по мирному плану Пекина по Украине.

По его оценке, для Москвы выгодно, чтобы до руководства Китая была представлена объективная информация о спецоперации.

Страны G20 не смогли осудить действия России на Украине

Санакоев отметил, что с высокой долей вероятности на встрече не будут обсуждаться вопросы о поставках оружия со стороны КНР. Он добавил, что этот вопрос будет решаться между Москвой и Пекином.

Кроме того, заметил аналитик, стороны обсудят международную повестку.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетил Зимбабве с государственным визитом. Жители страны встретили его песнями и танцами.

Глава Белоруссии провел несколько встреч с высшими должностными лицами и подписал ряд межгосударственных договоров.

В мире,Сергей Санакоев,Александр Лукашенко,
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