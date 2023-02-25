Названа причина поездки Лукашенко в Китай

Глава Белоруссии Александр Лукашенко может предоставить руководству КНР правдивые данные о ситуации на Украине, рассказал руководитель РКАЦ Сергей Санакоев. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт пояснил, что президент Белоруссии во время визита может провести консультации по мирному плану Пекина по Украине.

По его оценке, для Москвы выгодно, чтобы до руководства Китая была представлена объективная информация о спецоперации.

Санакоев отметил, что с высокой долей вероятности на встрече не будут обсуждаться вопросы о поставках оружия со стороны КНР. Он добавил, что этот вопрос будет решаться между Москвой и Пекином.

Кроме того, заметил аналитик, стороны обсудят международную повестку.

Ранее сообщалось, что Лукашенко посетил Зимбабве с государственным визитом. Жители страны встретили его песнями и танцами.