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31 минуту назад

В Будапеште рассказали, что ряд стран выступил за освобождение из-под санкций граждан РФ

Илья Родин

В ходе дискуссий в Евросоюзе Венгрия заступилась за граждан России, просила не включать многих из них в санкционные списки, рассказал глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш. Он добавил, что представители других стран также выступали против чрезмерного расширения списка, пишет ТАСС.

Ряд стран ЕС выступил за освобождение из-под санкций граждан России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в венгерских СМИ появились публикации о позиции представителей страны по персональным санкциям против россиян, высказанной во время саммита, на котором обсуждался 10-й пакет санкций.

Журналисты попросили Гуйяша прокомментировать появившиеся в газетах и на порталах данные.

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Глава канцелярии пояснил, что подобные инициативы поступали не только от делегатов Венгрии, но и чиновников других стран.

Гергей Гуйяш уточнил, что Будапешт во время саммита направил на рассмотрение несколько заявлений, в которых обосновал свою позицию в отношении российских бизнесменов и министров.

Ранее сообщалось, что в очередной пакет санкций европейцы могут включить ограничительные меры против ряда сфер российской экономики. Кроме того, в его рамках будут введены персональные рестрикции против министров, военачальников и журналистов.

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