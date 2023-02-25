«ВСУ взорвали дамбу на Северном. Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, это произошло на фоне успехов российских сил в Ягодном. Отмечается, что на северном участке артемовского фронта постепенно создается угроза окружения города, силы ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, несмотря на большие потери.

Ранее сообщалось, что западные и украинские официальные лица допускают отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска из-за постепенного продвижения российских сил. Как стало известно изданию The Times, они понимают, что бойцы ВСУ могут быть полностью окружены в городе и оставлены без снабжения. Как отмечается в материале, недавние успехи российских войск привели к тому, что украинские власти публично приуменьшают значение боев за город.