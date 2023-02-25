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10 минут назад

Стало известно о взрыве украинцами дамбы в Артемовске и затоплении ряда улиц

Lenta.ru

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали дамбу в Артемовске (украинское название — Бахмут), ряд улиц затоплены. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ взорвали дамбу на Северном. Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, это произошло на фоне успехов российских сил в Ягодном. Отмечается, что на северном участке артемовского фронта постепенно создается угроза окружения города, силы ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, несмотря на большие потери.

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Ранее сообщалось, что западные и украинские официальные лица допускают отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска из-за постепенного продвижения российских сил. Как стало известно изданию The Times, они понимают, что бойцы ВСУ могут быть полностью окружены в городе и оставлены без снабжения. Как отмечается в материале, недавние успехи российских войск привели к тому, что украинские власти публично приуменьшают значение боев за город.

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