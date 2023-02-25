В Венгрии назвали условие для визита Орбана в Киев

Глава канцелярии председателя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев будет зависеть от прогресса в восстановлении прав этнических венгров в Закарпатской области Украины, пишет Népszava.

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Ранее RT сообщал, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о работе МИД Венгрии над подготовкой визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.

Гуйяш подчеркнул, что Венгрия намерена добиваться от властей Украины восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, включая их право получать образование на родном языке.

«Посмотрим, изменилась ли позиция украинской стороны по этим вопросам, и от того тоже будет зависеть, состоится ли поездка [премьер-министра Виктора Орбана]», — сказал представитель правительства.