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6 минут назад

Будапешт назвал восстановление прав венгров в Закарпатье условием для визита Орбана в Киев

Газета.Ruиещё 2

Глава канцелярии председателя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев будет зависеть от прогресса в восстановлении прав этнических венгров в Закарпатской области Украины, пишет Népszava.

В Венгрии назвали условие для визита Орбана в Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее RT сообщал, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о работе МИД Венгрии над подготовкой визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев.

Названа причина поездки Лукашенко в Китай

Гуйяш подчеркнул, что Венгрия намерена добиваться от властей Украины восстановления прав этнических венгров в Закарпатье, включая их право получать образование на родном языке.

«Посмотрим, изменилась ли позиция украинской стороны по этим вопросам, и от того тоже будет зависеть, состоится ли поездка [премьер-министра Виктора Орбана]», — сказал представитель правительства.

18 февраля заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен на Украину, и власти страны надеются, что этот визит состоится.

В мире,Игорь Жовква,Петер Сийярто,Виктор Орбан,
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