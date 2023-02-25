Индия высказала позицию по спецоперации на Украине

После встречи министров финансов «Большой двадцатки» (G20) и глав центральных банков Индия заявила о разных взглядах на происходящее на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что «с февраля 2022 года мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику».
Индия заявляет, что подтвердила национальные позиции, а большинство членов G20 решительно не поддержали спецоперацию и отметили, что события на Украине «причиняют огромные человеческие страдания» и усугубляют существующие проблемы мировой экономики.