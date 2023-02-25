Зеленский отказался от предложения лидеров Германии и Франции начать мирные переговоры с Россией. Тем самым украинский президент под прикрытием Вашингтона ведет планету к катастрофе. Об этом предупредил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.