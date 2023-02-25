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1 час назад

Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика

Майк Габриелян

Зеленский отказался от предложения лидеров Германии и Франции начать мирные переговоры с Россией. Тем самым украинский президент под прикрытием Вашингтона ведет планету к катастрофе. Об этом предупредил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Реакция Зеленского на предложение Макрона напугала французского политика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В кои-то веки Макрон и Шольц сделали что-то полезное!.. Они попросили Зеленского подумать о заключении мира. Но он отверг это предложение!» - написал Филиппо в Twitter.

Парламентарий предупредил, что «ведомый американскими ястребами» Зеленский может дойти до мировой войны, если захочет.

«Давайте остановим его!» - призвал французский политик.

Ранее Филиппо заявил, что постоянно падающий президент США приведет Запад к третьей мировой войне.

В мире,Филиппо Флориан,
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