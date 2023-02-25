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31 минуту назад

Лукашенко раскрыл детали союзных программ

Майк Габриелян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о категорическом отказе от создания единого парламента Союзного государства. Об этом сообщает издание Sb.by.

Лукашенко раскрыл детали союзных программ
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко рассказал о списке союзных программ, которых, по его словам, было больше тридцати. Например, обсуждалось создание совместного союзного парламента

«Мы категорически сказали «нет», и Путина часто цитировали, своим он говорил: если мы этого не можем, зачем мы сейчас это делаем», - сказал глава Белоруссии.

По его словам, «пять или шесть программ вообще сняли», поскольку они были невыгодны Минску и «вызывали настороженность».

По словам Лукашенко, президент России «все эти вопросы понимает точно так же».

Ранее Лукашенко заявил, что идея «впихнуть Беларусь в состав России» не является «живой». Его позиция неизменна и заключается в том, что Белоруссия - «независимое, суверенное государство».

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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