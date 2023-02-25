В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
51 минуту назад

Зеленский остался недоволен антироссийскими санкциями ЕС

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен десятым пакетом санкций против России. По его словам, давление на Москву со стороны Евросоюза должно быть куда сильнее. Кроме того украинский лидер потребовал усилить санкции в отношении атомной промышленности России.

Зеленский остался недоволен антироссийскими санкциями ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«10-й пакет санкций нацелен на российскую военную промышленность, пропаганду и финансовую систему. Давление на Россию должно усилиться. Мы ожидаем решительных шагов против „Росатома“ и российской атомной промышленности», — написал Владимир Зеленский в своем twitter-аккаунте.

Также украинский лидер призвал ужесточить меры против российской армии и банковского дела.

Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций против России. Изначально ограничения должны были вступить в силу 24 февраля, к годовщине спецоперации на Украине, напоминает «Утро.ру». Однако санкции были одобрены странами ЕС лишь на следующий день. Антироссийские ограничения коснулись экспорта и импорта товаров, а также физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую спецоперацию, передает телеканал 360.

В мире,Владимир Зеленский,Росатом,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий