Зеленский остался недоволен антироссийскими санкциями ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен десятым пакетом санкций против России . По его словам, давление на Москву со стороны Евросоюза должно быть куда сильнее. Кроме того украинский лидер потребовал усилить санкции в отношении атомной промышленности России.

«10-й пакет санкций нацелен на российскую военную промышленность, пропаганду и финансовую систему. Давление на Россию должно усилиться. Мы ожидаем решительных шагов против „Росатома“ и российской атомной промышленности», — написал Владимир Зеленский в своем twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит 10-й пакет санкций против России. Изначально ограничения должны были вступить в силу 24 февраля, к годовщине спецоперации на Украине, напоминает «Утро.ру». Однако санкции были одобрены странами ЕС лишь на следующий день. Антироссийские ограничения коснулись экспорта и импорта товаров, а также физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую спецоперацию, передает телеканал 360.