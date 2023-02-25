В сенате назвали помощь Украине "прямой инвестицией" в интересы США

Военная и финансовая поддержка Украины не является актом милосердия со стороны Вашингтона , заявил лидер республиканского меньшинства в сенате конгресс США Митч Макконнелл , передает The Hill. По его словам, помощь Киеву — прямые инвестиции в американские интересы.

«Как мы с моими коллегами из числа ведущих республиканцев объяснили, помощь США и наших союзников по НАТО в обеспечении самообороны украинского народа не является актом милосердия. Это прямые инвестиции в наши собственные основные национальные интересы», — отметил Макконнелл.

Как указал американский сенатор, США в основном передают Украине более старые вооружения из своих запасов, что позволяет обновить свой арсенал. Он также добавил, что убытки Вашингтона были бы выше, если бы он дал Москве «зеленый свет».