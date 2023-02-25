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22 минуты назад

В сенате назвали помощь Украине "прямой инвестицией" в интересы США

Газета.Ru

Военная и финансовая поддержка Украины не является актом милосердия со стороны Вашингтона, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате конгресс США Митч Макконнелл, передает The Hill. По его словам, помощь Киеву — прямые инвестиции в американские интересы.

В сенате назвали помощь Украине "прямой инвестицией" в интересы США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Как мы с моими коллегами из числа ведущих республиканцев объяснили, помощь США и наших союзников по НАТО в обеспечении самообороны украинского народа не является актом милосердия. Это прямые инвестиции в наши собственные основные национальные интересы», — отметил Макконнелл.

Как указал американский сенатор, США в основном передают Украине более старые вооружения из своих запасов, что позволяет обновить свой арсенал. Он также добавил, что убытки Вашингтона были бы выше, если бы он дал Москве «зеленый свет».

«Если бы [президенту России Владимиру] Путину дали зеленый свет на дестабилизацию Европы <…> долгосрочные затраты для Соединенных Штатов как в долларах, так и в рисках безопасности были бы астрономически выше, чем мизерная доля нашего ВВП, которую мы инвестировали в Украину», — подчеркнул Макконнелл.

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