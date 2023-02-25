Стало известно о секретной встрече миллиардера Безоса и Макрона

Американский миллиардер, основатель IT-гиганта Amazon Джефф Безос провел секретную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщает Le Point.
«Макрон вручил основателю Amazon орден Почетного легиона на секретной частной церемонии 16 февраля», — говорится в статье.
Отмечается, что церемония, на которой присутствовала лишь небольшая группа гостей, не была анонсирована пресс-службой французского президента, и не значилась в официальном календаре Макрона.
Журнал Le Point опубликовал фотографию Макрона, сидящего с Безосом в бледно-сером костюме в богато украшенном Елисейском дворце.
Безос был награжден орденом Почетного легиона около 10 лет назад, еще до того, как Макрон стал президентом. Однако до сих пор миллиардер не приезжал в Париж, чтобы получить награду.
Обладателями ордена Почетного легиона также являются Билл и Мелинда Гейтс — за их благотворительную деятельность.
В Le Point указали на то, что церемония для Безоса состоялась в тот же день, что и общенациональная забастовка против плана Макрона повысить пенсионный возраст во Франции до 64 лет.