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30 минут назад

Le Point: Макрон тайно вручил миллиардеру Джеффу Безосу орден Почетного легиона

Газета.Ru

Американский миллиардер, основатель IT-гиганта Amazon Джефф Безос провел секретную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщает Le Point.

Стало известно о секретной встрече миллиардера Безоса и Макрона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Макрон вручил основателю Amazon орден Почетного легиона на секретной частной церемонии 16 февраля», — говорится в статье.

Отмечается, что церемония, на которой присутствовала лишь небольшая группа гостей, не была анонсирована пресс-службой французского президента, и не значилась в официальном календаре Макрона.

Журнал Le Point опубликовал фотографию Макрона, сидящего с Безосом в бледно-сером костюме в богато украшенном Елисейском дворце.

Безос был награжден орденом Почетного легиона около 10 лет назад, еще до того, как Макрон стал президентом. Однако до сих пор миллиардер не приезжал в Париж, чтобы получить награду.

Обладателями ордена Почетного легиона также являются Билл и Мелинда Гейтс — за их благотворительную деятельность.

В Le Point указали на то, что церемония для Безоса состоялась в тот же день, что и общенациональная забастовка против плана Макрона повысить пенсионный возраст во Франции до 64 лет.

В мире,Эммануэль Макрон,Джефф Безос,Мелинда Гейтс,Amazon,
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