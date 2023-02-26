В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
28 минут назад

Помощник Байдена высказался о захвате Крыма Украиной

Lenta.ruиещё 9

Белый дом не может точно сказать, поддержит ли он силовой захват Крыма Украиной, так как это лишь гипотетический вопрос. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме высказались о захвате Крыма Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Салливан отказался давать четкий ответ на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать захват Украиной Крыма с помощью армии. Сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский озабочен занятием лучшей позиции на поле боя, чтобы затем укрепиться в лучшей позиции за столом переговоров.

«Мы хотим помочь Украине превратить победы на поле боя в дипломатические рычаги. И это требует от нас оказания им военной помощи, в которой они нуждаются. То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не стану углубляться в гипотетические вопросы [о захвате Крыма]», — заявил Салливан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент США Джо Байден допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период.

«Не все сразу», — сказал он.

В мире,Армия,Крым наш,Джейк Салливан,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий