В Белом доме высказались о захвате Крыма Украиной

«Мы хотим помочь Украине превратить победы на поле боя в дипломатические рычаги. И это требует от нас оказания им военной помощи, в которой они нуждаются. То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов. Но я не стану углубляться в гипотетические вопросы [о захвате Крыма]», — заявил Салливан.