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12 минут назад

«Третья» партия США выступила против помощи Украине

Елена Прошина

В Соединенных Штатах Либертарианская партия высказалась за резолюцию группы членов Конгресса, требующих от Белого дома прекратить оказание финансовой и военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

«Третья» партия США выступила против помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам парламентариев, вся оказываемая помощь Украине должна быть прекращена незамедлительно. Таким образом, партия подержала внесенную на рассмотрение конгрессменов «Резолюцию об усталости от Украины».

Документ подписал член палаты представителей Мэтт Гетц и еще десять конгрессменов. Инициатива содержит требование к администрации президента прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву, а также призыв ко всем сторонам конфликта перейти к переговорам.

В настоящее время поддержка американских граждан касательно оказания военной помощи Украине продолжает снижаться и составляет 58 процентов. По данным на апрель 2022 года, этот показатель составлял 73 процента.

В мире,Мэтт Гетц,
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