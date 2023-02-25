«Третья» партия США выступила против помощи Украине

В Соединенных Штатах Либертарианская партия высказалась за резолюцию группы членов Конгресса, требующих от Белого дома прекратить оказание финансовой и военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

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По словам парламентариев, вся оказываемая помощь Украине должна быть прекращена незамедлительно. Таким образом, партия подержала внесенную на рассмотрение конгрессменов «Резолюцию об усталости от Украины».

Документ подписал член палаты представителей Мэтт Гетц и еще десять конгрессменов. Инициатива содержит требование к администрации президента прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву, а также призыв ко всем сторонам конфликта перейти к переговорам.