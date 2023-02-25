Страны ЕС ввели десятый пакет санкций в отношении России

Страны, входящие в Европейский союз, согласовали очередной, десятый антироссийский санкционный пакет, сообщает РИА Новости. Со ссылкой на представительство председательствующей в Совете Евросоюза Швеции.

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Данные ограничительные меры усиливают экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, накладывают санкции в отношении россиян, которые поддерживают боевые действия, занимаются пропагандой и доставляют беспилотные летательные аппараты, используемые Россией.

Также санкции против России вводят и Соединенные Штаты. Меры затронут членов правительства, глав МЧС, Минкульта, Минспорта, Минэнерго, Минцифры и ряда других. Под ограничения попали десятки губернаторов, сообщил Госдеп.

Также под санкции попала российская телеведущая Ольга Скабеева. Еще в отношении 1 тысячи 219 представителей ВС РФ накладываются визовые ограничения.