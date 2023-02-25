Страны ЕС ввели десятый пакет санкций в отношении России

Страны, входящие в Европейский союз, согласовали очередной, десятый антироссийский санкционный пакет, сообщает РИА Новости. Со ссылкой на представительство председательствующей в Совете Евросоюза Швеции.
Данные ограничительные меры усиливают экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, накладывают санкции в отношении россиян, которые поддерживают боевые действия, занимаются пропагандой и доставляют беспилотные летательные аппараты, используемые Россией.
Также санкции против России вводят и Соединенные Штаты. Меры затронут членов правительства, глав МЧС, Минкульта, Минспорта, Минэнерго, Минцифры и ряда других. Под ограничения попали десятки губернаторов, сообщил Госдеп.
Также под санкции попала российская телеведущая Ольга Скабеева. Еще в отношении 1 тысячи 219 представителей ВС РФ накладываются визовые ограничения.
Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон удвоит усилия, чтобы пресечь имеющиеся попытки Москвы уклониться от санкций со стороны западных стран.