Миллиардер с Уолл-стрит и друг Клинтонов покончил с собой в США

78-летний американский миллиардер Томас Ли покончил жизнь самоубийством

Фото: news.am news.am

В США покончил жизнь самоубийством 78-летний миллиардер Томас Ли. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Тело финансиста обнаружили в офисе принадлежащей ему компании в Нью-Йорке. Томас Ли был одним из первых бизнесменов в области прямых инвестиций и выкупа акций с использованием заемных средств. Его также называли одним из ближайших друзей четы Клинтон.

Видео дня

В то время как мир знал его как одного из пионеров в сфере прямых инвестиций и успешного бизнесмена, мы знали его как преданного мужа, отца, дедушку, брата, — говорится в заявлении представителя семьи Ли Майкла Ситрика.

Причины, толкнувшие предпринимателя к суициду, не называются.

Томас Ли родился 27 марта 1944 года. Свою фирму Thomas H. Lee Partners он основал в 1974 году, она является одной из старейших инвестиционных компаний в мире. Состояние Ли, по данным Forbes, оценивается в $2 млрд. На момент смерти миллиардер являлся управляющим партнером частной инвестиционной организации Lee Equity Partners, которую он основал в 2006 году.

Также Ли выступал как филантроп. В частности, он пожертвовал $22 мл Гарвардскому университету, являлся попечителем Музея современного искусства в Нью-Йорке, Линкольн-центра, Музея еврейского наследия и Медицинского центра Нью-Йоркского университета.

СМИ называли Томаса Ли близким другом семьи Клинтон. Известно, что в 2008 году после проигрыша Бараку Обаме в борьбе за выдвижение в президенты США Хиллари Клинтон с супругом, экс-президентом страны Биллом Клинтоном поехала именно в дом Ли в Ист-Хэмптоне.

Ранее сообщалось, что в СИЗО-3 в Вельске покончил с собой бывший мэр Котласа Архангельской области Андрей Бральнин, которого судили за взятки. В январе 2022 года его обвинили в 17 эпизодах незаконного получения денег от предпринимателей, работающих в сфере строительства. По информации СМИ, самоубийство произошло 23 февраля около полудня.