В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
14 минут назад

В Германии переименовали «Москву» в «Киев»

Lenta.ruиещё 1

Здание «Кафе Москва», расположенное на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина, переименовали в «Кафе Киев». Такое решение местных властей приурочено к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

В Германии переименовали «Москву» в «Киев»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорится, что в понедельник, 27 февраля, в рамках художественной акции в здании весь день будут проходить семинары, дискуссии и прочие культурные мероприятия.

Обновленная вывеска уже размещена на фасаде. Организаторы закрыли оригинальные буквы черным баннером с красной надписью «Kyiv». Отмечается, что ранее заведение получило название «по историческим причинам», но сейчас не имеет никакой связи с Россией.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей искусств в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».

В мире,Эдгар Дега,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий