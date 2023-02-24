Всемирный банк заявил о выделении Украине $2,5 млрд в виде грантов

Всемирный банк (ВБ) направит Киеву $2,5 млрд грантовой помощи. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в пятницу пресс-службой организации.

"Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на $2,5 млрд. Этот грант обеспечит прямую поддержку бюджета Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средства были предоставлены Агентством США по международному развитию. "[Они] будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки ВБ подходящих [статей] расходов", - говорится в пресс-релизе.