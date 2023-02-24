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53 минуты назад

Шеф Пентагона рассказал, чем закончится противостояние на Украине

Илья Родин

Глава Пентагона Ллойд Остин предположил в эфире телеканала CNN, что противостояние на Украине завершится путем мирных переговоров. Об этом пишет РИА «Новости».

Шеф Пентагона рассказал, чем закончится противостояние на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вероятнее всего, это закончится какими-то переговорами», - пояснил глава ведомства.

Остин отметил, что США намереваются оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока украинские войска будут продолжать боевые действия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину.

Министр обороны Украины рассказал о подготовке к контрнаступлению

Канцлер уточнил, что российский президент занимает жесткую позицию по международной повестке и украинскому вопросу, но он все же попытается донести до главы РФ «реальное» положение дел.

Шольц заметил, что вместе с тем время для дипломатического решения конфликта еще не наступило.

В мире,СВО,Ллойд Остин,Олаф Шольц,Владимир Путин,Пентагон,
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