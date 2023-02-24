Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил в Twitter, что любые подобные предложения должны начинаться с пункта о возвращении на границы 1991 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу, 24 февраля, Пекин опубликовал развернутый план по урегулированию ситуации на Украине.

По оценке чиновника, любой план дипломатического урегулирования конфликта, предусматривающий только прекращение огня, означает лишь, что будут проведены новые линии разграничения.

Следовательно, подчеркнул Подоляк, подобные планы ведут только к заморозке, приостановке военных действий, фактическому поражению Украины.

Чиновник резюмировал, что позиция Украины остается прежней. Она включает в себя вывод ВС РФ на границы 1991 года.