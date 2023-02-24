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47 минут назад

Подоляк призвал включать в любые мирные предложения «возвращение на границы 1991 года»

Илья Родин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил в Twitter, что любые подобные предложения должны начинаться с пункта о возвращении на границы 1991 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу, 24 февраля, Пекин опубликовал развернутый план по урегулированию ситуации на Украине.

По оценке чиновника, любой план дипломатического урегулирования конфликта, предусматривающий только прекращение огня, означает лишь, что будут проведены новые линии разграничения.

На Украине оценили план Китая по урегулированию конфликта

Следовательно, подчеркнул Подоляк, подобные планы ведут только к заморозке, приостановке военных действий, фактическому поражению Украины.

Чиновник резюмировал, что позиция Украины остается прежней. Она включает в себя вывод ВС РФ на границы 1991 года.

Собеседник агентства, комментируя это и предшествующие требования украинских официальных лиц, заметил, что если Киев желает возвращения в 1991 год, ему следует говорить не о границах, а о братских отношениях с Москвой, восстановлении доверия, внеблоковом статусе.

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