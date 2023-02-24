Украинские правоохранители обыскали банк, якобы связанный с президентом ЦСКА

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обыскали офис коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого якобы является российский бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Об этом сообщили в Telegram-канале ГБР в пятницу.

Фото: Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины

"Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления, наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка. Его бенефициарным владельцем является гражданин России, президент российского [профессионального] футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер", - говорится в сообщении.

В ГБР не называют банк, но, по данным украинского издания "Экономическая правда", речь идет об АО "Первый инвестиционный банк" (Pinbank). По информации бюро, следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд гривен ($43,7 млн). Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий на Украине.

"Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения", - указали в ведомстве.

ГБР 22 ноября 2022 года сообщило о проведении обысков в офисе VS Energy, среди акционеров которой были Гинер и бывший глава корпорации "ВСМПО-Ависма", поставлявшей титан Boeing и Airbus, Михаил Воеводин. По данным агентства РБК-Украина, компания занимает 10% энергетического рынка Украины.