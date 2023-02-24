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2 часа назад

Главу украинской дипмиссии потребовали выслать из Грузии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов «допустил тяжелейшую и грязнейшую провокацию», заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Главу украинской дипмиссии потребовали выслать из Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал заявление украинского дипломата на брифинге в пятницу в Тбилиси о том, что «отдельные депутаты «Грузинской мечты» танцуют под дудку (министра обороны России Сергея) Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев».

«Каскад провокаций от Касьянова, но мы не должны на них поддаваться», – сказал депутат от правящей партии.

Между тем грузинский политолог Эдишер Гвенетадзе заявил, что украинский дипломат должен быть объявлен в Грузии «персоной нон-грата».

«Этот неблагодарный подонок классического типа должен быть выслан из Грузии», – заявил он.

К аналогичному призвал власти Грузии другой известный эксперт – Гиа Абашидзе, который назвал Касьянова «злым клоуном».

В МИД Грузии на заявление Касьянова пока не отреагировали.

При этом МИД заявил, что «год назад Россия начала военную агрессию против Украины, нарушив тем самым фундаментальные нормы и принципы международного права».

«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а грузинский народ находится рядом с братским народом Украины», – заявил МИД.

В мире,Андрей Касьянов,
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