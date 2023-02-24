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15 минут назад

Украина настаивает на переводе Саакашвили в зарубежную клинику

ТАСС

Украина настоятельно просит власти Грузии перевезти экс-президента Михаила Саакашвили в одну из клиник Европы или США на лечение. Об этом в пятницу заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов на пресс-конференции для грузинских журналистов.

Украина настаивает на переводе Саакашвили в зарубежную клинику
Фото: ТАССТАСС

"Украина исходит из того, что вопрос жизни и здоровья Михаила Саакашвили является не политическим, а гуманитарным, поэтому настоятельно просит власти Грузии проявить милосердие и перевезти его в ведущие медицинские учреждения Европы или США лишь для спасения его жизни с учетом явного сложного состояния здоровья и негативных тенденций", - сказал Касьянов.

Дипломат также добавил, что посольство ни в коем случае не занимается оценкой заключений экспертов в сфере медицины, а лишь опирается на данные консула посольства, который после каждой встречи с Саакашвили констатирует тяжелое состояние его здоровья.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022 года был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

Тбилисский городской суд 6 февраля текущего года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В ходе более десяти заседаний в качестве свидетелей выступили врачи и эксперты, в том числе зарубежные, которые заявляли о множестве заболеваний, развившихся у бывшего главы государства. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует.

В мире,Андрей Касьянов,Михаил Саакашвили,
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