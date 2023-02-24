Министр обороны Польши Блащак объявил о прибытии на Украину польских танков Leopard-2

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские танки Leopard-2 уже прибыли на Украину. Его слова в ходе открытии Совета национальной безопасности республики приводит ТАСС. "Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину", — сказал министр. Ранее агентство Bloomberg писало, что Польша 24 февраля доставит на Украину первые из обещанных Украине 14 боевых танков Leopard 2. Как пояснил президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит Reuters, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий прибыл в этот день с визитом, чтобы в том числе "привезти танки Leopard". 18 февраля Дуда говорил, что Украина может получить от его страны танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев. При этом он указал на наличие у Польши сложностей с запчастями для танков Leopard, которые планируется направить Киеву.