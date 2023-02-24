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56 минут назад

Северная Корея пригрозила США войной

Ura.Ru

Развертывание стратегического вооружения США вблизи границ КНДР и совместные военные учения с Южной Кореи могут послужить для северокорейских властей объявлением войны и привести к боевым действиям. Об этом заявил глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын.

«Действия США вблизи границ Северной Кореи может быть расценено как объявление войны нашему государству», — передает слова Квон Чжон Гына Pravda.ru.

Он объяснил, что под такими действиями подразумевается развертывание Вашингтоном вблизи границ КНДР стратегического вооружения и проведение совместных учений с Южной Кореей вопреки всем предупреждениям северокорейской стороны.

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Ранее правительство США решило направить в Японское море атомный авианосец для поддержки Японии и Южной Кореи в случае проведения КНДР ядерных испытаний. Сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что действия Вашингтона провоцируют Пхеньян на очередные испытания ракет, передает «Национальная служба новостей». Япония, в свою очередь, решила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое планируется провести в связи с новыми запусками ракет со стороны Северной Кореи, сообщает телеканал 360.

В мире,Видео,Чен Ким,Совбез ООН,Телеканал "360° Подмосковье",
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