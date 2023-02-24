Северная Корея пригрозила США войной

Развертывание стратегического вооружения США вблизи границ КНДР и совместные военные учения с Южной Кореи могут послужить для северокорейских властей объявлением войны и привести к боевым действиям. Об этом заявил глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын.

«Действия США вблизи границ Северной Кореи может быть расценено как объявление войны нашему государству», — передает слова Квон Чжон Гына Pravda.ru.

Он объяснил, что под такими действиями подразумевается развертывание Вашингтоном вблизи границ КНДР стратегического вооружения и проведение совместных учений с Южной Кореей вопреки всем предупреждениям северокорейской стороны.