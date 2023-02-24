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7 минут назад

Нуланд ответила на обвинения Маска в разжигании конфликта на Украине

Lenta.ru

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС прокомментировала обвинения американского бизнесмена Илона Маска в разжигании конфликта на Украине.

Нуланд ответила на обвинения Маска в разжигании конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам политика, она не видела публикацию, однако готова ответить основателю Tesla и SpaceX.

«Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этой войны, и это можно сделать завтра», — заявила Нуланд.

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В конце февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Таким образом американский предприниматель отреагировал на слова Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева.

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