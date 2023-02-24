Нуланд ответила на обвинения Маска в разжигании конфликта на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью ТАСС прокомментировала обвинения американского бизнесмена Илона Маска в разжигании конфликта на Украине.
«Я не уверена, на что вы ссылаетесь. Я бы просто сказала опять-таки, что от России зависит завершение этой войны, и это можно сделать завтра», — заявила Нуланд.
В конце февраля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил заместителя главы Госдепартамента США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине. Таким образом американский предприниматель отреагировал на слова Нуланд о том, что военные базы в Крыму являются легитимными целями для Киева.