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38 минут назад

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине СВО

ТАСС

Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ проголосовала 141 страна, против - 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа , Сирию и Эритрею. 32 делегации воздержались, в их числе Китай.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву. Минск предлагал изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Москву и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины.

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В резолюции, в частности, говорится о необходимости привлечения к ответственности за преступления на территории Украины путем расследования и "судебного преследования на национальном и международном уровне".

В мире,Генассамблея ООН,
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