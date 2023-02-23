Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине СВО

Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС с места событий. За документ проголосовала 141 страна, против - 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа , Сирию и Эритрею. 32 делегации воздержались, в их числе Китай.

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При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву. Минск предлагал изъять из документа положения, возлагающие ответственность за начало конфликта на Москву и призывающие ее немедленно вывести войска с Украины.