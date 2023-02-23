В США заявили о провале Запада изолировать Россию

Американская газета New York Times опубликовала материал, посвященный противостоянию США и России. Издание представило страны, которые выступили в поддержку Вашингтоны и Москвы, статья опубликована на сайте.

Фото: Unsplash Unsplash

Отмечается, что США собрали коалицию из множества стран, которые в марте прошлого года поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с требованием к России остановить спецоперацию на Украине. За документ выступило 141 государство, против — пять.

Авторы материала отметили, что Запад не заполучил «столько частей мира, как могло казаться в начале». Ряд воздержавшихся от голосования по резолюции стран позже оказали России экономическую или дипломатическую поддержку, а поддержавшие документ государства заняли более нейтральную позицию. Поэтому New York Times заявила о провалившихся попытках Запада изолировать Россию.