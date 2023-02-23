В Польше установили противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России

Польские военные проводят усиление охраны на дорогах, которые ведут из России и Белоруссии, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Фото: AP AP

«Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией», — приводит РИА Новости слова Блащака в Twitter.

Он отметил, что на границе с Калининградской областью разворачиваются укрепления.

Министр прикрепил к записи фотографии, судя по которым на дорогах установлены противотанковые ежи и бетонные укрепления.