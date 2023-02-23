Австралия объявила о новых санкциях против России

Власти Австралии в четверг, 23 февраля, объявили о введении новых санкций против России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

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Отмечается, что новые ограничения коснулись 90 физических и 40 юридических лиц из России. В санкционный список попали сотрудники ЦИК, ряд министров, губернаторов и военнослужащих. Среди компаний ограничения коснулись, в частности, ПАО «Туполев», концерна «Калашников» и радио Sputnik.

Также 23 февраля стало известно, что Австралия передаст Украине дроны в рамках пакета помощи на 33 миллиона долларов.