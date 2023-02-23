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33 минуты назад

Бывший британский премьер Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО

Газета.Ru

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу «Рада», что претендует на должность генерального секретаря НАТО.

Джонсон заявил о намерении бороться за должность генсека НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он заявил, что у него «есть такая задумка».

«Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он.

Также в интервью Sky News политик призвал Британию «сломать лед» и направить Украине истребители, которые так просит Киев.

Ранее агентство DPA сообщало, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Он находится на этой должности почти девять лет и уже трижды продлевал полномочия.

Столтенберг заявил об уходе России от диалога с НАТО

Борис Джонсон покинул свой пост в июле прошлого года на фоне ряда скандалов с его участием в вечеринках в разгар пандемии коронавируса и др.

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