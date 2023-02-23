Джонсон заявил о намерении бороться за должность генсека НАТО

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу «Рада», что претендует на должность генерального секретаря НАТО.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Он заявил, что у него «есть такая задумка».

«Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он.

Также в интервью Sky News политик призвал Британию «сломать лед» и направить Украине истребители, которые так просит Киев.

Ранее агентство DPA сообщало, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Он находится на этой должности почти девять лет и уже трижды продлевал полномочия.