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48 минут назад

Нуланд: США представят новый пакет санкций против России 24 февраля

RT на русскомиещё 10

США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Нуланд анонсировала введение новых санкций против России
Фото: globallookpress.com © CNP/Consolidated News Photosgloballookpress.com © CNP/Consolidated News Photos

Она отметила, что новый пакет санкций будет представлен в пятницу.

«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае, или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — приводит РИА Новости слова Нуланд в интервью газете The Washington Post.

Дипломат уточнила, что санкции объявит не только Вашингтон, но и все страны G7.

Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.

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