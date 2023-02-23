МИД Украины призвал Шольца перейти красные линии по поставкам оружия

Германии следует пересечь красные линии и предоставить ВСУ вооружения и военную технику без каких-либо ограничений, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Об этом пишет РБК.

Фото: MFA of Ukraine MFA of Ukraine

Мельник подчеркнул, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц уже нарушил сильнейшее табу, разрешив поставки военной техники Киеву. Вместе с тем, добавил дипломат, даже после принятия решение власти Германии проводят «зигзагообразный курс» в этой сфере.

По его мнению, в СДПГ и других крупных партиях страны все еще много «тормозных колодок».

Замглавы МИД отметил, что украинцы призывают канцлера «пересечь все нарисованные им самим красные линии» и отправить ВСУ имеющееся на складах вооружение в полном объеме и широком ассортименте.