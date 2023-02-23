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15 минут назад

Андрей Мельник призвал Шольца перейти красные линии в поставках оружия Киеву

Елена Прошина

Германии следует пересечь красные линии и предоставить ВСУ вооружения и военную технику без каких-либо ограничений, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Об этом пишет РБК.

МИД Украины призвал Шольца перейти красные линии по поставкам оружия
Фото: MFA of UkraineMFA of Ukraine

Мельник подчеркнул, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц уже нарушил сильнейшее табу, разрешив поставки военной техники Киеву. Вместе с тем, добавил дипломат, даже после принятия решение власти Германии проводят «зигзагообразный курс» в этой сфере.

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По его мнению, в СДПГ и других крупных партиях страны все еще много «тормозных колодок».

Замглавы МИД отметил, что украинцы призывают канцлера «пересечь все нарисованные им самим красные линии» и отправить ВСУ имеющееся на складах вооружение в полном объеме и широком ассортименте.

Напомним, что после ряда резких и нетолерантных высказываний Андрей Мельник пользуется скандальной известностью в дипломатических кругах. В частности, он назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

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