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31 минуту назад

На Украине сообщили об аресте имущества жены Медведчука на $153 млн

ТАСС

Имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму $153 млн арестовано на Украине. Об этом сообщила в четверг Служба безопасности страны (СБУ).

На Украине сообщили об аресте имущества жены Медведчука на $153 млн
Фото: ТАССТАСС

"По материалам Службы безопасности, суд арестовал имущество Оксаны Марченко. <...> Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн", - говорится в сообщении в телеграм-канале спецслужбы.

Уточняется, что арест наложен на пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном, которыми Марченко, по утверждению ведомства, владеет через офшорные компании. Кроме того, арестованы два земельных участка, четыре жилых дома, десять автомобилей, а также активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

В СБУ добавили, что следственные действия проводили сотрудники управления ведомства по Ивано-Франковской области. В начале февраля данное управление вызвало Марченко на допрос, опубликовав повестку на сайте Генпрокуратуры Украины. 7 февраля ей было заочно предъявлено обвинение в финансировании действий, "совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

В июле на Украине было арестовано имущество Марченко и Медведчука на сумму более $1 млн. Медведчук возглавлял политсовет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая была запрещена летом 2022 года как якобы пророссийская. В 2021 году ему был предъявлен ряд обвинений, в том числе в госизмене. В апреле 2022 политик был арестован. В сентябре 2022 года в рамках обмена пленными он был освобожден.

В мире,Оксана Марченко,Виктор Медведчук,СБУ,
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