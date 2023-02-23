На Украине сообщили об аресте имущества жены Медведчука на $153 млн

Имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму $153 млн арестовано на Украине. Об этом сообщила в четверг Служба безопасности страны (СБУ).

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"По материалам Службы безопасности, суд арестовал имущество Оксаны Марченко. <...> Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн", - говорится в сообщении в телеграм-канале спецслужбы.

Уточняется, что арест наложен на пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном, которыми Марченко, по утверждению ведомства, владеет через офшорные компании. Кроме того, арестованы два земельных участка, четыре жилых дома, десять автомобилей, а также активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

В СБУ добавили, что следственные действия проводили сотрудники управления ведомства по Ивано-Франковской области. В начале февраля данное управление вызвало Марченко на допрос, опубликовав повестку на сайте Генпрокуратуры Украины. 7 февраля ей было заочно предъявлено обвинение в финансировании действий, "совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".