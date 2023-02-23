Четыре человека погибли при крушении вертолета в Казахстане

Четыре человека погибли, еще два пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 АО "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области Казахстана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. По информации ведомства, 23 февраля в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино, расположенного в Западно-Казахстанской области, Ми-8 совершил жесткую посадку. Он совершал облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл". На борту находились пять членов экипажа и два пассажира, уточняло ведомство. Позднее стало известно, что поисковая группа МЧС добралась до вертолета и обнаружила, что в результате ЧП погибли четыре человека, кто они - не уточняется. Комитет гражданской авиации республиканского министерства выразили соболезнования родным и близким погибших. В связи с инцидентом будет проведено расследование. 23 февраля также сообщалось, что вертолет с министром спорта Ирана Хамид Саджади на борту потерпел крушение в провинции Керман.