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26 минут назад

Стало известно о переговорах по украинскому конфликту в Женеве

Илья Родин

В Женеве в настоящее время проходят переговоры по Украине, рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис. Он подчеркнул, что дискуссия ведется «не на высшем уровне», пишет Le Temps.

Стало известно о переговорах по украинскому конфликту в Женеве
Фото: ТАССТАСС

Кассис напомнил, что Москва отказалась от посредничества Швейцарии по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

Вместе с тем, пояснил дипломат, республика по-прежнему предлагает «свои добрые услуги» для поиска устраивающего стороны решения по этому вопросу. Он добавил, что однажды противостояние все же завершится переговорами.

По словам министра, Швейцария как член Совбеза ООН предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы способствовать прекращению конфликта.

Кассис отметил, что убежден в правильности решения страны о присоединении к санкциям ЕС против России.

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Напомним, что Берн поддержал визовую политику Брюсселя, ввел потолок цен на российские энергоресурсы, заморозил активы кредитных организаций и частных лиц.

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