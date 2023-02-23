Полсотни горняков засыпало тоннами камней и песка на шахте в Китае

В Китае спасатели прорыли тонны земли и щебня в поисках 48 горняков, пропавших без вести после обрушения угольной шахты в автономном районе Внутренняя Монголия, передает AP. По последним данным, число погибших, тела которых удалось обнаружить под завалами, достигло пяти человек. Склон высотой 180 метров обрушился на угольный карьер 22 февраля. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.

Управляющая шахтой компания Xinjing Coal Industry Co. Ltd. в 2022 году была оштрафована за многочисленные нарушения техники безопасности, начиная от небезопасных путей входа и выхода из карьера и заканчивая небезопасным хранением материалов и отсутствием обучения персонала по технике безопасности, — отмечается в публикации.

Грунт в карьере обрушился 22 февраля около 13:00, в результате рабочие и самосвалы оказались завалены тоннами камней и песка. Примерно через пять часов произошло второе обрушение, и работы были прекращены. На место прибыли около 900 спасателей с тяжелой техникой. Ночью из-за схода оползня в районе ЧП спасательная операция была приостановлена, утром 23 февраля поиски возобновились. Людей, живущих рядом с шахтой, эвакуировали в соседний город.