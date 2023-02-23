В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
17 минут назад

Полсотни горняков засыпало тоннами камней и песка на шахте в Китае

News.ru

В Китае спасатели прорыли тонны земли и щебня в поисках 48 горняков, пропавших без вести после обрушения угольной шахты в автономном районе Внутренняя Монголия, передает AP. По последним данным, число погибших, тела которых удалось обнаружить под завалами, достигло пяти человек. Склон высотой 180 метров обрушился на угольный карьер 22 февраля. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.

Полсотни горняков засыпало тоннами камней и песка на шахте в Китае
Фото: News.ruNews.ru

Управляющая шахтой компания Xinjing Coal Industry Co. Ltd. в 2022 году была оштрафована за многочисленные нарушения техники безопасности, начиная от небезопасных путей входа и выхода из карьера и заканчивая небезопасным хранением материалов и отсутствием обучения персонала по технике безопасности, — отмечается в публикации.

Грунт в карьере обрушился 22 февраля около 13:00, в результате рабочие и самосвалы оказались завалены тоннами камней и песка. Примерно через пять часов произошло второе обрушение, и работы были прекращены. На место прибыли около 900 спасателей с тяжелой техникой. Ночью из-за схода оползня в районе ЧП спасательная операция была приостановлена, утром 23 февраля поиски возобновились. Людей, живущих рядом с шахтой, эвакуировали в соседний город.

В декабре в Забайкальском крае произошло обрушение породы на руднике по добыче золота. В результате погиб один человек, сообщали в МЧС. На участке в момент обрушения также находились еще трое рабочих, они не пострадали.

В мире,Происшествия,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий