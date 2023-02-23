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30 минут назад

В Германии заподозрили Киев в использовании финансовой помощи не по назначению

Lenta.ru

Украинское правительство, вероятно, может быть причастно к спекуляциям с денежными средствами, выделенными Киеву в рамках программы помощи в конфликте с Россией, заявила группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В своем обращении к правительству ФРГ, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарии задались вопросом о возможности прекращения финансирования Киева до полного выяснения обстоятельств произошедшего.

Германия заподозрила Киев в использовании помощи не по назначению
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С такими подозрениями выступили члены бундестага Маркус Фронмайер, Дитмар Фридхофф, Эдгар Науйок, Штефан Койтер, Харальд Вейель, Мальте Кауфманн и другие депутаты АдГ. Поводом для их сомнений стал инцидент с криптобиржей FTX, имевший место в конце 2022 года.

Парламентарии указываю на факт того, что средства помощи, выделяемые Украине, могли быть использованы не по назначению, а украинское правительство может быть причастно к спекуляциям с западным финансированием.

В связи с этим парламентарии обращаются к Федеральному правительству Германии с вопросами о том, были ли сделаны какие-то выводы из этой ситуации, и отразятся ли эти выводы на сотрудничестве с Украиной в будущем. АдГ, в частности, интересуется, рассматривается ли возможность приостановки финансового сотрудничества с Украиной в вопросах выделения помощи.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре обвинил Федеральное правительство Германии в сокрытии расходов на поддержку Украину в военном конфликте с Россией.

«В представленной кабмином ФРГ информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — сказал парламентарий.

В мире,Маркус Фронмайер,Правительство Украины,Бундестаг,
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