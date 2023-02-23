Мельник потребовал от Шольца перейти все красные линии по Украине

Бывший посол Украины Андрей Мельник в очередной раз раскритиковал политику канцлера Германии Олафа Шольца, заявив, что она носит зигзагообразный курс в отношении поставок оружия Киеву. Об этом он сказал в интервью изданию Welt.

По словам дипломата, объявив о военной помощи Украине, через два дня после начала конфликта немецкий канцлер совершил «эпохальное нарушение табу».

«Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение», — сказал Мельник.

Он также призвал Шольца перейти все «самопрочерченные красные линии» предоставить украинским Вооруженным все необходимые системы вооружения. Дипломат подчеркнул, что Киев ожидает от Берлина смелых решений, в первую очередь поставок истребителей.