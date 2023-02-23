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1 час назад

Экс-посол Мельник потребовал от канцлера ФРГ Шольца перейти все красные линии по Украине

Газета.Ruиещё 1

Бывший посол Украины Андрей Мельник в очередной раз раскритиковал политику канцлера Германии Олафа Шольца, заявив, что она носит зигзагообразный курс в отношении поставок оружия Киеву. Об этом он сказал в интервью изданию Welt.

Мельник потребовал от Шольца перейти все красные линии по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам дипломата, объявив о военной помощи Украине, через два дня после начала конфликта немецкий канцлер совершил «эпохальное нарушение табу».

«Однако его реализация сильно запаздывает, больше напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, чем стратегическое продвижение», — сказал Мельник.

Он также призвал Шольца перейти все «самопрочерченные красные линии» предоставить украинским Вооруженным все необходимые системы вооружения. Дипломат подчеркнул, что Киев ожидает от Берлина смелых решений, в первую очередь поставок истребителей.

Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок

Андрей Мельник известен своими провокационными речами. Так, в мае прошлого года RT сообщал, что дипломат раскритиковал канцлера ФРГ Шольца за отказ приехать в Киев и назвал его «обиженной ливерной колбасой». Впоследствии Мельник был снят с должности посла Украины в Германии и назначен заместителем министра иностранных дел.

В мире,СВО,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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